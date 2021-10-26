Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий. Это значит, что 16-летняя эпоха ее правления сегодня официально закончилась.

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«Именем ФРГ работа на посту канцлера доктора Ангелы Меркель собранием Бундестага от 26 октября 2021 года объявляется оконченной», — сказал Штайнмайер, чьи слова процитировала его пресс-служба.

В своей речи политик отдельно коснулся заслуг Ангелы Меркель. Он отметил, что сегодняшнее формальное увольнение правительства означает «окончание канцлерства, которое по праву можно отнести к величайшим в истории республики». «Для вас, уважаемая госпожа канцлер, дорогая Ангела Меркель, заканчиваются 16 лет пребывания во главе правительства», — сказал Штайнмайер, назвав эти годы «достойными подражания».