Глава представительства ЕС назвал режим Лукашенко региональной угрозой миру и стабильности

Сейчас многие говорят о проблеме миграции, но ситуация с правами человека в Беларуси — самая большая проблема, люди там продолжают страдать.

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель , выступая 26 октября в комитете по иностранным делам Европарламента, передает БелаПАН.

Он напомнил, что был вынужден покинуть страну по требованию белорусских властей и последние четыре месяца работает из Брюсселя.

Шубель подчеркнул, что в настоящее время в Беларуси признаны политзаключенными более 800 человек, а власти «продолжают преследовать все независимые голоса». Он отметил, что в стране практически ежедневно проходят обыски в домах людей, в ходе которых силовики ищут доказательства их причастности к протестам, и аресты. В этом контексте глава представительства ЕС также упомянул ситуацию, когда силовики вломились в квартиру к IT-специалисту Андрею Зельцеру, где в результате перестрелки погибли Зельцер и сотрудник КГБ.

Шубель также подчеркнул, что в Беларуси продолжается ущемление свободы СМИ, ликвидирована Белорусская ассоциация журналистов, закрыт крупнейший новостной портал страны, три десятка журналистов и сотрудников СМИ находятся за решеткой.

Он напомнил о ликвидации НГО, в том числе правозащитных организаций, и о том, что в Беларуси по-прежнему применяется смертная казнь.

«Двигаясь от ситуации с правами человека к ситуации с региональной безопасностью, я считаю, что после инцидента с самолетом Ryanair это больше не внутренний конфликт как таковой, а региональная угроза миру и стабильности, — сказал Шубель. — В июле белорусские власти пошли еще дальше, начав использовать политически мотивированную гибридную угрозу против соседей, пуская тысячи мигрантов с Ближнего Востока и других стран, выдавая им туристические визы, привозя затем к границе с ЕС и принуждая нелегально ее пересекать».

По словам главы представительства Евросоюза, белорусский режим, с одной стороны, усиливает миграционный кризис, а с другой — предлагает ЕС вступить в диалог по проблеме миграции. «Но какой диалог возможен в такой ситуации? — сказал он. — Кроме того, диалог должен предлагаться не нам, а белорусскому народу в первую очередь».

Шубель подчеркнул, что позиция ЕС по ситуации в Беларуси остается неизменной: должны быть немедленно и безусловно освобождены политзаключенные, полностью прекращены репрессии и проведены новые президентские выборы под надлежащим международным наблюдением. По его словам, ЕС по-прежнему не признает Лукашенко легитимным главой государства.

Говоря о дальнейших действиях ЕС, Шубель заявил, что необходимо «стратегическое терпение». «Мы должны продолжать настаивать на выполнении наших требований и одновременно показать, что страна получит в случае изменений, в частности план поддержки на 3 млрд евро», — сказал он, подчеркнув, что ЕС не хочет повторить сценарий 2011 года (имеется в виду освобождение политзаключенных в обмен на снятие санкций. — ред.).

В ходе дальнейшего обсуждения евродепутаты предложили пригласить на саммит Восточного партнерства, который в декабре пройдет в Брюсселе, представителей белорусской оппозиции. Шубель отметил, что этот вопрос сейчас обсуждается.

На предложение одного из евродепутатов предоставить Беларуси западные вакцины Шубель сказал: «Я не буду комментировать сегодняшние заявления Лукашенко, но мы продолжаем предлагать западные вакцины, потому что мы считаем, что это вопрос вне политики. Это вопрос о здоровье людей. Но власти не идут навстречу».