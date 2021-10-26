В Беларуси за сутки зарегистрировано 1995 новых случаев COVID-19, умерло 16 человек

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1995 новых случаев COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 16 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 1748 человек.

25 октября было зафиксировано 1997 новых случаев коронавируса, 24 октября — 2044, 23 октября — 2079, 22-го — 2082, 21 октября — 2097 (суточный рекорд заболеваемости), 20-го — 2076, 19-го — 1913, 18-го — 1956, 17-го — 1981, 16-го — 2068.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 590 226 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровел 562 091 пациент с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4546 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 12 263 теста на коронавирус, что вдвое меньше, чем днем ранее (25 761 тест). Всего проведено 9 415 476 тестов.