Лукашенко заявил, что западные вакцины против COVID-19 нужны оппозиционерам для выезда за инструкциями

Александр Лукашенко считает, что западные вакцины нужны белорусским оппозиционерам, чтобы выехать с ковидным паспортом на Запад. Об этом он заявил во время посещения Лидской центральной районной больницы 26 октября.

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — ред.) идею — завезите Pfizer, пусть будет, Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать. Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

По его словам, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые сегодня используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

Сам Лукашенко 20 октября во время общения с работниками Минской областной клинической больницы заявил, что готов привиться от коронавируса отечественной вакциной. Ее планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году.

По состоянию на 22 октября первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2 млн 698 тыс. жителей Беларуси, из них более 2 млн 20 тыс. человек прошли полный курс вакцинации. Из всех привитых более 30,8 тыс. человек вакцинировано препаратом «Спутник Лайт».

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