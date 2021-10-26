«Фейсбук» заблокировал мигрантские группы по просьбе Польши

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Компания Facebook заблокировала в своей соцсети три форума, где общались мигранты, которые собирались попасть в Евросоюз через Беларусь. Это произошло благодаря работе польских спецслужб в сотрудничестве с посольством США.

Фото: pixabay.com

«Данные, предоставленные администрации портала, подтверждали, что указанные группы, функционирующие в Facebook, принимают участие в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Материалы указывали на причастность к преступной практике, имеющей характер гибридной войны против Запада», — говорится в заявлении пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши.

Варшава продолжит переговоры с Facebook и американской стороной, чтобы блокировать дальнейшие гибридные действия против Польши.
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Тэги: нелегальные мигранты Facebook Беларусь-Польша-граница

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