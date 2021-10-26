Годовой экспорт деревообрабатывающей отрасли близок к миллиарду долларов

Экспорт деревообрабатывающей отрасли Беларуси в 2021 году может превысить 1 млрд долларов, заявил журналистам заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Александр Пшенный 26 октября после церемонии открытия в Минске 27-й международной специализированной выставки «Деревообработка».

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По его словам, «экспорт в этом году развивается очень успешно». Предприятия концерна поставляют продукцию в 65 стран, темп роста в январе—сентябре составил 145%. «Мы выходим на рекордные объемы производства и продаж», — сказал Пшенный, передает БелаПАН.

«У нас география экспорта складывается так, как доводит государство: 30% — страны Европейского союза, 30% — дальней дуги и около 40% — страны СНГ», — подчеркнул замглавы концерна.

Он также отметил, что успехам на внешних рынках способствовала модернизация отрасли за последние 10 лет. «Вкладывались очень большие средства: в целлюлозно-бумажные предприятия — около 1 млрд долларов, в деревообрабатывающие — также около 1 млрд долларов. И сейчас идет отдача от этого. Мы видим, что все предприятия выходят на проектные мощности, все предприятия загружены и работают эффективно, что позволяет возвращать кредитные ресурсы, дальше развиваться и видеть перспективу», — сказал зампредседателя концерна.

На вопрос, влияют ли санкции на работу отрасли, Пшенный ответил: «Мы пока не ощущаем санкций, потому что они не коснулись деревообработки. Экспорт у нас всегда диверсифицировался, и мы старались работать на будущее, на перспективу и не складывали яйца в одну корзину, поэтому у нас 65 стран и много компаний, с которыми мы работаем. Впервые в этом году поставили продукцию в Индонезию, продолжаем второй год поставки во Вьетнам и другие страны дальней дуги. В близлежащих странах мы только наращиваем наше присутствие».

Выставки «Деревообработка» и «Биоэнергетика» проходят 26—28 октября в столичном Футбольном манеже. Свою продукцию и технологии представляют 90 предприятий из девяти стран: Австрии, Беларуси, Германии, Италии, Латвии, Литвы, России, Словении, Швеции. В рамках выставок заявлены тематические семинары, круглые столы, презентации.