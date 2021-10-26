Правозащитники признали политзаключенными еще 12 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 12 человек. Их общее количество в стране достигло 833.

Евгений Юшкевич. Фото: Наша Ніва.

Согласно заявлению правозащитников от 26 октября, политзаключенными признаны:

— Сергей Прус и Дмитрий Бондарев — приговорены к пяти годам лишения свободы по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) за создание и публикацию видеоролика с призывами к противоправным действиям в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Могилевского облисполкома;

— Дмитрий Сончик — приговорен к пяти годам лишения свободы по ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) за оскорбления и угрозы сотрудникам ОВД в комментариях в телеграм-канале;

— Андрей Разуваев — осужден на четыре года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 369 (оскорбление представителя власти) и 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) за оскорбление представителя власти и хранение пороха, оставшегося у обвиняемого со времен занятия охотой;

— Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Сергей Резанович, Любовь Резанович и Павел Резанович — с начала декабря 2020 года находятся под стражей по обвинению в терроризме. Активных следственных действий в их отношении не проводится, расследование не завершается;

— Евгений Юшкевич — бывший следователь, заключен под стражу по обвинению в терроризме, а также по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 293 УК (массовые беспорядки). Ранее был признан политзаключенным в связи с заключением под стражу по ст. 342 УК, впоследствии мера пресечения была изменена на подписку о невыезде, в апреле 2021 года он был задержан снова;

— Евгений Буйницкий — заключен под стражу в связи с обвинением по ч. 3 ст. 371 УК (умышленное незаконное пересечение государственной границы, совершенное организованной группой) за организацию незаконного пересечения границы гражданами, «спасающимися от произвольного политически мотивированного преследования властями Беларуси».

«Действия всех перечисленных лиц не были связаны с непосредственным применением насилия», — говорится в заявлении.

Правозащитники требуют «пересмотреть принятые в отношении указанных политзаключенных меры, процессуальные решения и приговоры при соблюдении права на справедливое разбирательство и устранении факторов, повлиявших на решения о мере пресечения и приговоры».

Также они требуют «освободить политзаключенных, лишенных свободы за реализацию основных прав и свобод, и прекратить политические репрессии против граждан страны».

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