В транспорте Минска убрали наклейки о соблюдении масочного режима

В общественном транспорте стали отсутствовать наклейки о необходимости соблюдения масочного режима.

«Ношение маски — дело добровольное каждого из нас. Поэтому та информация, которая была у нас размещена в подвижном составе и носила обязательный характер, убрана», — прокомментировала агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь ГП «Минсктранс» Елена Громыко.

С 22 октября вступило в силу постановление Минздрава Беларуси от 20 октября 2021 г. № 111 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Беларуси от 29 декабря 2012 г. № 217», в соответствии с которым были актуализированы санитарно-противоэпидемические меры в период пандемии COVID-19.