Биржа: евро сильно упал, а российский рубль существенно укрепился
Вторничные торги на БВФБ завершились падением двух из трех основных иностранных валют.
Евро просел на 0,0162 пункта — 2,8032 белорусского рубля, а доллар на 0,0057 пункта — 2,4154 белорусского рубля.
Российский рубль укрепился сразу на 0,024 пункта — 3,4731 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
Ранее сообщалось, что сегодня утром в обменных пунктах
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