Лукашенко: завозить в Беларусь западные вакцины не имеет смысла

Александр Лукашенко считает, что Беларуси не нужны западные вакцины от COVID-19 . Об этом он завил сегодня в Лиде.

По его словам, которые приводит пресс-служба правителя, представленные сегодня в республике российская и китайская вакцины «зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты».

К тому же Лукашенко обещает появление в Беларуси собственного препарата. Таким образом, сделал он вывод, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения расширило перечень «профилактических прививок по эпидемическим показаниям». В него внесена вакцинация против инфекции COVID-19 взрослых лиц в возрасте 18 лет и старше.

Всемирная организация здравоохранения на данный момент одобрила вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Covishield, Sinovac для использования в чрезвычайных ситуациях. Эти вакцины могут быть распространены в рамках программы COVAX — всемирной инициативы глобального доступа к вакцинам от COVID-19. На 15 июля 2020 года к COVAX присоединились 165 стран. Через COVAX некоторые страны получили вакцины бесплатно.

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