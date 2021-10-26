Лукашенко вновь приказал никого не заставлять носить маски  

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Посещая Лидскую центральную районную больницу, Александр Лукашенко поручил, несмотря на коронавирус, не откладывать оказание плановой медпомощи пациентам.

Правитель считает, что если сейчас прекратить прием больных, то после пандемии учреждения здравоохранения будут переполнены этими больными, передает его пресс-служба.

Кроме этого он дал команду решить проблему нехватки аппаратов МРТ на Гродненщине, потому что «без МРТ нет нормального диагноза, лечения».

Лукашенко вспомнил о своих недавних заявлениях о масочном режиме и вакцинации, из-за которых его начали называть ковид-диссидентом. Он заявил, что никогда не выступал против ношения масок, но считает, что культура использования средств индивидуальной защиты есть только у врачей, а граждане, как правило, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок, поэтому их использование таким образом неэффективно.

«Я был бы рад, если бы люди, которые находятся в зоне риска (здравоохранение, социальное, торговля, бытовое, транспорт, культура, спорт и так далее), тоже в помещениях надевали маски. Но маска — это их дело. Вот тут мы тем более не должны настаивать. Надо — люди наденут, — убежден белорусский лидер. — Мое железное требование — никого не заставлять».

Такого же принципа он придерживается и по отношению к вакцинации: «Провакцинировался — меньше болеешь, а если заболел — жить будешь, вылечим. Поэтому вакцинироваться надо. Поэтому решение делать свою вакцину — это было хорошее решение. Я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия».

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения расширило перечень «профилактических прививок по эпидемическим показаниям». В него внесена вакцинация против инфекции COVID-19 взрослых лиц в возрасте 18 лет и старше.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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