Бывшего инженера «Атланта» в третий раз осудили «за неповиновение сотрудникам милиции»

Бывшего инженера столичного завода «Атлант», которого уволили в сентябре сразу после задержания, уже трижды осудили «за неповиновение сотрудникам милиции».

Как сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 44-летний инженер-конструктор Денис Гараймович до задержания работал на «Атланте». 23 сентября, по его словам, во время рабочего дня служба безопасности завода передала его сотрудникам КГБ. В тот же день дома у мужчины провели обыск, а затем его уволили.

Первый процесс над Гараймовичем прошел 24 сентября в суде Центрального района Минска. Его обвинили в «неповиновении сотруднику милиции на территории Центрального РУВД» на основании протокола, составленного по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Согласно показаниям свидетеля, задержали мужчину по подозрению в участии в массовых мероприятиях, но он якобы отказался выйти из машины, упирался, хватал милиционеров за одежду.

Гараймович вину не признал и утверждал, что в РУВД входил с сотрудником КГБ, который проводил допрос. Судья Дмитрий Карсюк отклонил ходатайство обвиняемого о вызове свидетелей и просмотре видео с камер наблюдения в РУВД и вынес решение о 15-суточном аресте, после которого мужчина на свободу не вышел. В его отношении вновь составили протокол по ст. 24.3 КоАП, и суд признал его виновным и снова арестовал на 15 суток.

25 октября в суде Центрального района прошел третий процесс над инженером. В этот раз дело рассматривала судья Виктория Шабуня. Как сообщил в суде милиционер, Гараймовича из ЦИП на Окрестина увезли снова в РУВД, так как его «подозревали в хранении экстремистских материалов». На территории управления он в третий раз «оказал неповиновение милиционерам, отказавшись идти в здание».

Гараймович на суде заявил, что на выходе из камеры на Окрестина его встретили неизвестные мужчина и женщина, чтобы отвезти в РУВД. На него надели наручники и посадили в частный автомобиль. По прибытии в РУВД ему разрешили покурить и сняли наручники. Он сказал, что добровольно пошел за милиционерами. Однако судья Шабуня снова наказала Гараймовича 15-суточным арестом, сообщают правозащитники. Таким образом, в общей сложности мужчина проведет за решеткой 45 суток.

Читайте также: