Лукашенко вновь пугает чиновников увольнениями: расслабились, дальше некуда!

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В ходе визита в Лидский район Александр Лукашенко вновь пригрозил чиновникам увольнениями.

Он высказал недовольство ходом сельскохозяйственных работ, на который обратил внимание во время полета на вертолете: «Сегодня надо оставшуюся кукурузу убирать на зерно. Но это же надо убирать. Не надо ждать, что до конца ноября будет стоять погода. Осталась одна неделя погожих дней. Все остальное — выпадет снег и не сможете убрать».

Он предупредил заместителя главы правительства Александра Субботина (ответственный в Совмине за АПК): «Упаси господь, хоть где-то в стране пойдет под снег кукуруза, которую мы оставили на зерно».

Лукашенко сокрушался, что в 11 часов не заметил на полях ни одного комбайна, который бы убирал кукурузу, и трактора, который бы пахал, под зябь поднимал почву.

«Задача: если в течение недели в крупных хозяйствах на вспашке зяби не будет два трактора, а в средненьком, малом — один трактор (прежде всего энергонасыщенный), работать не будет никто. Расслабились, дальше некуда! — возмутился правитель. — Где энергонасыщенные тракторы? Мы же тысячи энергонасыщенных тракторов поставили в этом и прошлом годах».

Лукашенко считает, что руководители «застыли и успокоились». Поэтому, подчеркнул он, «подъем зяби, уборка кукурузы на зерно! Немедленно. С утра до ночи. Не надо ждать, что кукуруза высохнет, — попадем под снег».

Он предупредил, что если распоряжения не будут выполнены, то «ни один губернатор не будет работать».

Особое внимание, обращаясь к Субботину, как отмечает пресс-служба Лукашенко, он обратил на сельхозработы в столичном регионе: «Минской области передай, и это они услышат: если они сегодня не выполнят то, что я сказал... Там, кстати, целый Косинец ответственный, там Исаченко ответственный (а это два бывших губернатора). И третий действующий губернатор — Турчин). Передай Генриховичу, пусть втроем садятся. Потому что лучше пусть сядут втроем и определятся, что надо делать в соответствии с моими указаниями, чем потом стоять передо мной и чего-то объяснять».

«Пусть начинают работать. Минская область — это полстраны. И все мне рассказывают, как они будут работать в Крупках или других районах. Не надо мне это рассказывать, я знаю. Надо организовать дело, чтобы гудело и шумело сейчас в полях, ибо останемся без хлеба», — предупредил правитель.

 

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Тэги: сельское хозяйство уборка кукурузы кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Александр Субботин Город: Лида

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