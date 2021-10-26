За сутки страны ЕС не впустили на свою территорию 720 нелегалов со стороны Беларуси

За минувшие сутки страны Европейского союза не впустили на свою территорию 720 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Фото DELFI / Domantas Pipas

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 25 октября было зафиксировано 582 попытки незаконного пересечения границы с белорусской территории. Задержаны девять нелегальных мигрантов: четыре гражданина Таджикистана, четыре— Сомали и гражданин Ирака. С начала октября задокументировано почти 14 тыс. попыток нелегального перехода через белорусско-польскую границу.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (СОГГ) сообщила, что за минувшие сутки в страну не впустили 120 мигрантов со стороны Беларуси. Число нелегалов, попытавшихся пересечь белорусско-литовскую границу за месяц, выросло почти вдвое — с 981 в сентябре до 1.739 за прошедший период октября.

«В понедельник на вокзал столицы поездом Варена — Вильнюс прибыли шестеро взрослых мужчин, их передали Вильнюсской пограничной группе. В отношении этих предполагаемых граждан Йемена сотрудники погранслужбы начали досудебное расследование по факту незаконного пересечения границы. Мигранты задержаны», — отметили в СОГГ.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 25 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 27 мигрантами.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.930 нелегальных мигрантов. За это же время 50 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 402 иностранца, которые незаконно пересекли границу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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