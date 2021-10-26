Доллар и евро продолжают падать

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На открытии торгов на БВФБ во вторник, 26 октября, падение американской и европейской валют продолжается.

По данным на 10:45, три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:

  • евро — 2,809 белорусского рубля (-0,0104 пункта);
  • доллар — 2,4163 белорусского рубля (-0,0048 пункта);
  • российский рубль — 3,468 белорусского рубля за 100 российских (+0,0189 пункта).

Ранее сообщалось, что сегодня утром в обменных пунктах установлены курсы основных валют.

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Тэги: курсы валют

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