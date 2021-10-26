На даче в Гродненском районе погибли пенсионеры-сожители

Трагедия произошла накануне рано утром на даче в садовом товариществе «Орбита-Заречанка» (рядом с деревней Заречанка).

Фото Гродненского ОУ МЧС носит иллюстративный характер

В ходе тушения пожара были обнаружены тела пенсионеров-сожителей (67-летнего мужчины и 64-летней женщины).

Причины пожара и гибели устанавливаются.

Всего с начала года на территории республики произошло 5094 пожара (за аналогичный период прошлого — 4870), на которых погибло 497 человек (470).

25 октября сообщалось, что во время тушения пожара на льнозаводе в Лиозно скончался заместитель начальника Витебского областного управления МЧС подполковник внутренней службы Андрей Мозоль.