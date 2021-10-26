Совет ICAO 12 ноября может рассмотреть итоговый доклад об инциденте с самолетом Ryanair

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) может рассмотреть 12 ноября итоговый доклад об инциденте с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя России в ICAO Сергея Гудкова.
«Итоговый доклад может быть готов 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация. Сбор данных до сих пор продолжается», — сказал он. Такое решение, по словам Гудкова, было объявлено 25 октября на заседании ICAO в Монреале, в ходе которого был представлен промежуточный доклад об инциденте. Представитель РФ отметил, что никакого анализа и выводов на основе уже имеющихся данных сделано не было.
По информации Гудкова, на заседании присутствовал представитель Беларуси — директор департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, который выступил по видеосвязи.
Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании пассажиров самолета — белорусского блогера Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги. На родине Протасевич был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче.