Совет ICAO 12 ноября может рассмотреть итоговый доклад об инциденте с самолетом Ryanair

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) может рассмотреть 12 ноября итоговый доклад об инциденте с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя России в ICAO Сергея Гудкова.

«Итоговый доклад может быть готов 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация. Сбор данных до сих пор продолжается», — сказал он. Такое решение, по словам Гудкова, было объявлено 25 октября на заседании ICAO в Монреале, в ходе которого был представлен промежуточный доклад об инциденте. Представитель РФ отметил, что никакого анализа и выводов на основе уже имеющихся данных сделано не было.

По информации Гудкова, на заседании присутствовал представитель Беларуси — директор департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, который выступил по видеосвязи.

Как сообщалось, в начале сентября в Беларуси работала группа ICAO по расследованию факта посадки самолета Ryanair в национальном аэропорту Минск. В Минтрансе заявили, что после визита в Беларусь эксперты пересмотрели свою позицию по инциденту .

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании пассажиров самолета — белорусского блогера Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги. На родине Протасевич был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента .

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