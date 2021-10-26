Эксперт: падение зарплаты является серьезной тенденцией, которая обострится в 2022 году

Падение заработной платы является серьезной тенденцией, которая обострится в 2022 году. Такое мнение высказал БелаПАН экономист Ярослав Романчук, комментируя свежие данные официальной статистики.

Как сообщалось, средняя зарплата снижается второй месяц подряд. По данным Белстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в сентябре 2021 года по сравнению с августом снизилась на 20,5 рубля, или на 1,4%, и составила 1.442,7 рубля. Таким образом, средняя зарплата составила 593,7 доллара в эквиваленте.

В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го средняя зарплата сократилась на 184,6 рубля, или на 12,5%, и составила 1.290 рублей, в феврале к январю — на 12,9 рубля, или на 1%, до 1.277,1 рубля. В марте этот показатель вырос на 107,6 рубля, или на 8,4%, до 1.384,7 рубля, в апреле — на 13,5 рубля, или на 1%, до 1.398,2 рубля, в мае — на 21,4 рубля, или на 1,5%, до 1.419,6 рубля, в июне — на 13,8 рубля, или на 1%, до 1.419,6 рубля, в июле — на 38,3 рубля, или на 2,7%, до 1.471,7 рубля, в августе — снизился на 8,5 рубля, или на 0,6%, и составил 1.463,2 рубля.

Еще на IV Всебелорусском народном собрании (ВНС) в декабре 2010 года Александр Лукашенко заявил, что к концу пятилетки (к 2015 году) средняя зарплата по стране приблизится к 1.000 долларов в эквиваленте. Такую же цифру он назвал на последнем ВНС в феврале текущего года.

По мнению Ярослава Романчука, для того чтобы зарплата росла, необходимо больше денег, инвестиций, новых рабочих мест, предпринимательской активности. «Беларусь идет прямо противоположным путем. Более того, санкции не начали практически работать, самое главное начнется в 2022 году. Поэтому то, что мы видим по зарплатам, — это тенденция, которая может приобрести достаточно серьезный оборот», — считает эксперт.

По его словам, белорусские предприятия «остаются в зоне крайне неэффективного управления». «Новых рынков не прибавилось, возможностей, связанных с российским капиталом, на горизонте тоже нет. Так что период, когда распорядители чужого просто беспечно перекладывали из одного кармана в другой, закончился. И сейчас пора отвечать за свою позицию перед людьми», — отметил Романчук.

Он считает, что обещание Лукашенко достичь уровня зарплат в 1.000 долларов даже в далекой перспективе невыполнимо без проведения структурных и политических реформ. «Это как Хрущев говорил, что мы будем жить при коммунизме, а Горбачев обещал всех обеспечить жильем. Лукашенко уже 10 лет обещает зарплату в 1.000 долларов. В его психологических конструкциях ничего невозможного нет. А если ему дали информацию, что в определенной социологической выборке программисты, работники банков и авиаторы уже имеют 1.000 долларов, тогда можно пообещать и всем остальным», — заключил Романчук.

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