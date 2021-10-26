Власти Германии о нелегалах: «белорусский транзит» существует при активной поддержке режима Лукашенко

По словам представителя МВД ФРГ Стива Альтера, «число выявленных нарушителей у германо-польской границы по-прежнему высоко»: «День ото дня оно, конечно, колеблется. Но тренд последних месяцев на значительный рост числа нелегальных переходов еще не остановлен».

Как пишет DW , речь идет о беженцах главным образом из Ирака, Ирана, Сирии, Афганистана и Пакистана, попадающих в Германию через Беларусь, а затем — Польшу.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, с начала года этим маршрутом в ФРГ прибыло уже свыше шести тысяч соискателей убежища, причем, львиная доля — более пяти с половиной тысяч — начиная с августа.

Практически у всех пойманных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов полицейские обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

В этой связи, отметил Альтер, сомнений не вызывает, что для прибытия в Евросоюз эти люди воспользовались именно «белорусским транзитом», который, как считают в Берлине, был открыт и существует не только с ведома, но и при активной поддержке режима Александра Лукашенко.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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