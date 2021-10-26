Банки отреагировали на падение доллара и евро — в обменниках установлены новые курсы валют
Работающие на территории Беларуси банки отреагировали на
По данным
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,42, а купить по 2,422 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,47);
- евро 2,807 / 2,808 (2,835);
- 100 российских рублей 3,441 / 3,45 (3,51).
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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