Банки отреагировали на падение доллара и евро — в обменниках установлены новые курсы валют

Работающие на территории Беларуси банки отреагировали на падение доллара и евро и установили в своих пунктах обмена валют новые курсы.

По данным select.by на 09:00, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,42, а купить по 2,422 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,47);

евро 2,807 / 2,808 (2,835);

100 российских рублей 3,441 / 3,45 (3,51).

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

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