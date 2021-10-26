HRW: власть пытается не только преследовать активистов или затруднить им жизнь, а полностью уничтожить инакомыслие

Наступление на свободу слова и права человека в Беларуси были главными темами конференции проводившейся в виртуальном режиме по инициативе ООН. В ней приняли участие представители Комитета защиты журналистов и правозащитники организации Human Rights Watch.

О происходящем в стране участникам встречи рассказала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. По ее словам, передает «ГА» , «столкновение с диктатурой было прогнозируемым, но никто не ожидал столь варварской реакции». При этом писательница уверена, что от мечты жить в свободной стране большинство белорусов не отказались, даже если не выходят активно как прежде на улицы.

«Нам приходится иметь дело с двумя силами с одной стороны Лукашенко с другой стороны огромный медведь Россия. Речь идет не только о том, что режим пытается в страхе держать народ, запугать народ, лишить его инстинкта к свободе и веры в себя, но он идет и на то, чтобы уничтожить полностью гражданское общество и культурной жизни страны», — отметила она.

Как считают правозащитники Human Rights Watch речь уже идет не только о борьбе властей с протестующими и митингующими, а об истреблении инакомыслия. Об этом участникам виртуальной встречи рассказала Рэйчел Денбер, курирующая отдел Европы и Средней Азии в правозащитной организации HRW.

«За все время нашего наблюдения за Беларусью, мы видели там и наступление на права человека и проявление авторитаризма, и даже очень жесткое наступление на права человека, но то, что мы видели на протяжении последнего года, это уже совсем другое дело. Это попытка не только преследовать активистов или затруднить им жизнь, а полное уничтожение инакомыслия», — заявила Рэйчел Дебнер.

В свою очередь специальный докладчик ООН по ситуации в Беларуси Анаис Марин говорила о том, что наступление на гражданские права ведется, по ее мнению, не только в политике, но и в области культуры.

«Белорусская конституция устанавливает белорусский язык в качестве государственного, и тем не менее, десятилетиями существует практика дискриминации тех, кто говорит на белорусском. Меня особенно беспокоит ограниченное использование национального языка в высшем и среднем образовании», — отметила спецдокладчик.

Участники виртуальной встречи, проводившейся при поддержке дипломатических миссий Германии, Литвы, Польши, США и Великобритании, в своих выступлениях призывали международное сообщество, используя дипломатические рычаги воздействовать на Минск и не допустить окончательного подавления в республике гражданских свобод.

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