Марин: после выборов-2020 некоторые белоруски стали жертвами насильственных исчезновений, пыток, жестокого обращения и других форм давления

По словам специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин, Беларусь отказывает женщинам во многих правах и свободах, гарантированных международным законодательством в области прав человека.

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Как заявила она, обращаясь к Генеральной ассамблее ООН, представляя доклад о правах женщин и девочек, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов в Беларуси, в ходе протестов после президентских выборов-2020 «некоторые женщины стали жертвами насильственных исчезновений, пыток, жестокого обращения и других форм физического и психологического давления, включая угрозу изъятия их детей государственными органами социальной защиты», а «другие были вынуждены покинуть страну из-за страха репрессий и возмездия».

Марин назвала это частью подавления гражданского общества и ограничения гражданских и политических прав в Беларуси, пишет «ГА» . Около 800 человек были заключены в тюрьмы по политическим мотивам, а более 270 организаций гражданского общества и независимых СМИ были ликвидированы или находятся в процессе ликвидации.

Эксперт отметила, что отважные усилия белорусских женщин в мирной борьбе за свои права «могут служить примером для женщин и девочек во всем мире, которые стремятся добиться уважения своего права на лучшую жизнь, свободную от насилия и дискриминации».

Марин призвала белорусские власти рассматривать мирный активизм не как угрозу, а как возможность улучшить защиту всех прав человека для всех.

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