США изменили правила въезда в страну

Белый дом анонсировал новые правила въезда в Соединенные Штаты Америки. С 8 ноября попасть в желанную для многих страну смогут лишь те иностранцы с неиммиграционными визами, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 .

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Как пишет «ГА» , непривитые путешественники — граждане США, обладатели вида на жительство и немногочисленные иностранные граждане, имеющие право въехать в страну без прививки, — теперь должны будут сдать анализ на коронавирус в течение суток до вылета.

Как было объявлено ранее, с 8 ноября полностью вакцинированные иностранные граждане также смогут пересечь северную и юго-западную сухопутные границы без веской причины, в том числе с туристическими целями.

В соответствии с постановлением Центров по контролю и предотвращению заболеваний, в США будут допускаться путешественники, привитые вакцинами, которые одобрены FDA или Всемирной организацией здравоохранения.

На детей младше 18 лет новые требования по вакцинации не распространяются, но детям в возрасте от 2 до 17 лет будет необходимо сдать анализ до вылета.

В список исключений также попадают:

участники клинических исследований ряда вакцин против COVID-19;

лица, которым вакцинация противопоказана по медицинским причинам;

лица, приезжающие в США по экстренным или гуманитарным причинам, и путешественники с нетуристическими визами из стран, где ограничен доступ к вакцинам.

Также внедряется система отслеживания контактов, которая позволит выявлять путешественников, которые могли заразиться вирусом или контактировали с заболевшими.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения расширило перечень «профилактических прививок по эпидемическим показаниям». В него внесена вакцинация против инфекции COVID-19 взрослых лиц в возрасте 18 лет и старше.

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