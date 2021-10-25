В Бресте сразу два автомобиля такси не поделили дорогу — к счастью, никто не пострадал

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Дорожно-транспортное происшествие с участие двух автомобилей такси произошло накануне поздно вечером перекрестке Карбышева/Мицкевича.

По информации региональной Госавтоинспекции, 47-летняя жительница областного центра на  «Ладе Веста» «не предоставила преимущество и совершила столкновение с «Фольксвагеном Поло», который ехал по главной дороге».

В результате столкновения автомобили вылетели на тротуар. К счастью, никто не пострадал.              

 

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Тэги: ДТП такси Город: Брест

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