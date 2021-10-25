Транспортный коллапс на границе продолжается
Около 2200 большегрузных автомобилей скопилось на белорусском участке границы со странами Европейского союза.
По данным Госпогранкомитета, больше всего фур ожидает своей очереди на литовском направлении:
- Каменный Лог — более 330;
- Привалка — более 230;
- Котловка — более 190;
- Бенякони — более 190;
- Видзы — более 150.
Также огромные очереди сохраняются и на выезд в Польшу:
- Козловичи — более 250;
- Брузги — более 210;
- Берестовица — более 170.
Очереди в Латвию имеются и на двух погранпереходах в это балтийское государство:
- Урбаны — более 260;
- Григоровщина — более 200.