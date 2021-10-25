Транспортный коллапс на границе продолжается

/ Общество
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Около 2200 большегрузных автомобилей скопилось на белорусском участке границы со странами Европейского союза.

По данным Госпогранкомитета, больше всего фур ожидает своей очереди на литовском направлении:

  • Каменный Лог — более 330;
  • Привалка — более 230;
  • Котловка — более 190;
  • Бенякони — более 190;
  • Видзы — более 150.

Также огромные очереди сохраняются и на выезд в Польшу:

  • Козловичи — более 250;
  • Брузги — более 210;    
  • Берестовица — более 170.

Очереди в Латвию имеются и на двух погранпереходах в это балтийское государство:

  • Урбаны — более 260;
  • Григоровщина — более 200.

 

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Тэги: очереди фур на границе