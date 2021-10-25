Транспортный коллапс на границе продолжается

Около 2200 большегрузных автомобилей скопилось на белорусском участке границы со странами Европейского союза.

По данным Госпогранкомитета, больше всего фур ожидает своей очереди на литовском направлении:

Каменный Лог — более 330;

Привалка — более 230;

Котловка — более 190;

Бенякони — более 190;

Видзы — более 150.

Также огромные очереди сохраняются и на выезд в Польшу:

Козловичи — более 250;

Брузги — более 210;

Берестовица — более 170.

Очереди в Латвию имеются и на двух погранпереходах в это балтийское государство:

Урбаны — более 260;

Григоровщина — более 200.