«Ну что ж… Меняю статус». Экс-защитницу Бабарико Наталью Мацкевич исключили из коллегии адвокатов

Бывшая защитница Виктора Бабарико Наталья Мацкевич исключена из Минской городской коллегии адвокатов.

«Ну что ж… Меняю статус на НЕадвокат. Коллеги решили исключить меня из своих гордых рядов. Мне их было жаль… Спасибо добрым людям за поддержку! Подзащитным — стойкости. Буду скучать», — написала Мацкевич в «Твиттере».

Как сообщалось, 13 октября, сразу после подачи защитой жалобы в порядке надзора на приговор Бабарико, Минюст отстранил от работы адвоката Наталью Мацкевич — защитницу блогера Сергея Тихановского, анархиста Николая Дедка (правозащитным сообществом признаны политзаключенными), писательницы Светланы Алексиевич, председателя Белорусского Хельсинкского комитета Олега Гулака и председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца (эти организации недавно были лишены регистрации).

После отстранения от работы Евгения Пыльченко экс-банкир и бывший претендент на президентский пост Виктор Бабарико, приговоренный к 14 годам лишения свободы, остался без адвокатов.

Ранее представитель штаба Бабарико и создаваемой им партии «Вместе» Максим Богрецов заявил , что действующая власть включила «режим мести» в отношении Виктора Бабарико и его защитников.

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