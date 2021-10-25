Еще шесть человек в Беларуси признаны политзаключенными

Белорусские правозащитники в заявлении от 25 октября признали политическими заключенными еще шесть человек.

Фото носит иллюстративный характер

В список политзаключенных, в котором теперь 821 человек, вошли:

— Андрей Степаньков (заключен под стражу по ст. 130 Уголовного кодекса — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды, и 369 УК — оскорбление представителя власти);

— Александр Галковский и Богдан Шиманович (направлены в исправительное учреждение открытого типа по ст. 368 УК — оскорбление президента);

— Юрий Нагорный (направлен в исправительное учреждение открытого типа по ст. 369 УК);

— Андрей Черневский (направлен в исправительное учреждение открытого типа по ст. 370 УК — надругательство над государственными символами);

— Олег Гармазинский (направлен в колонию по ст. 368 УК).

Ранее правозащитники сообщали о задержаниях, которые прошли сегодня в Гомеле и области.

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