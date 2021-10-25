Еще шесть человек в Беларуси признаны политзаключенными
Белорусские правозащитники в заявлении от 25 октября признали политическими заключенными еще шесть человек.
В список политзаключенных, в котором теперь 821 человек, вошли:
— Андрей Степаньков (заключен под стражу по ст. 130 Уголовного кодекса — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды, и 369 УК — оскорбление представителя власти);
— Александр Галковский и Богдан Шиманович (направлены в исправительное учреждение открытого типа по ст. 368 УК — оскорбление президента);
— Юрий Нагорный (направлен в исправительное учреждение открытого типа по ст. 369 УК);
— Андрей Черневский (направлен в исправительное учреждение открытого типа по ст. 370 УК — надругательство над государственными символами);
— Олег Гармазинский (направлен в колонию по ст. 368 УК).
Ранее правозащитники сообщали о
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