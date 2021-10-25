Правозащитники: новая волна задержаний прокатилась по гомельскому региону

Как минимум 15 человек задержано 25 октября в Гомеле и Гомельской области, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Отмечается, что рано утром сотрудники милиции провели обыск в квартире местного активиста Олега Бондарева. По информации гомельских волонтеров, силовики пришли к нему в 6 часов, искали флаги, а в 10 часов увезли с собой. Известно, что Бондарев участвовал в наблюдении на президентских выборах 2020 года.

Также утром прошел обыск в квартире 20-летнего гомельчанина Алексея Волотовского, где он проживает с матерью и братом-школьником. Правозащитники отмечают, что обыск, как указано в постановлении, проводился в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. «Сотрудники ГУБОПиК изъяли ноутбук и телефон Алексея. Сообщили, что его везут в ОВД Центрального района», — пишет spring96.org.

Кроме того, в Гомеле были задержаны Михаил Галай, Андрей Слесаренко, Артур Короткевич, Александр Цыганков, Андрей Самусев, Алесь Сиваков, Вероника Кухарева, Анна Михно, Евгений Пархоменко, в Брагинском районе — Валентин Беленко. Позднее появилась информация о задержании еще трех человек: Максима Филиппова, Михаила Овчаренко и Александра Кривошеева.

«Покаянные» видеозаписи с некоторыми из них появились в телеграм-канале «ГУБОП». Задержанные извиняются за то, что были подписаны на телеграм-каналы, признанные властями экстремистскими.