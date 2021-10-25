На пожаре на льнозаводе в Лиозно умер замначальника Витебского областного управления МЧС

Заместитель начальника Витебского областного управления МЧС подполковник внутренней службы Андрей Мозоль скончался 25 октября во время тушения пожара на льнозаводе в Лиозно, сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что в ходе ликвидации пожара Мозоль почувствовал себя плохо. Коллеги и прибывшие медики стали оказывать экстренную помощь, однако спасти его не удалось.

МЧС выразило родным и близким умершего соболезнования и намерено им оказать необходимую помощь.

По информации пресс-службы министерства, сигнал о пожаре на льнозаводе поступил в 13.30. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что сооружение, предназначенное для сушки и хранения льнотресты, горит открытым пламенем.

Площадь пожара составила около 3.000 квадратных метров. Для тушения пожара привлекалось 14 единиц техники и 34 человека, в том числе 10 единиц техники и 30 работников МЧС. Пожар потушен, сообщило МЧС.

Всего с начала года на сегодняшнее утро на территории Беларуси на пожарах погибло 492 человека (за аналогичный период прошлого года — 468).