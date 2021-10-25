Власти рапортуют о снижении уровня фактической безработицы

В третьем квартале 2021 года в Беларуси снизился уровень фактической безработицы, свидетельствуют итоги проведенного Национальным статистическим комитетом выборочного обследования домашних хозяйств.

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) составил 68,2%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 3,7% численности рабочей силы.

Фактическая безработица в первой половине 2021 года составляла 4,2%, уровень занятости — 66,4%.

В соответствии с международной методологией люди, которые не имеют работы, но сообщают, что активно ее ищут, классифицируются как безработные.

В третьем квартале 2021 года фактическая безработица среди мужчин составила 4,6%, среди женщин — 2,7%. Безработными было 3,7% городского и 3,3% сельского населения.

Распределение по возрасту: 15—29 лет — 6,8% безработных, 30—39 — 3,6%, 40—49 — 2,4%, 50—59 — 2,3%, 60—74 года — 4,2%.

К фактически безработным относилось 1,8% лиц с высшим образованием, 3,2% — со средним специальным, 4,5% — с профессионально-техническим, 6,9% — с общим средним, 6,7% — с общим базовым.

Как отмечает Белстат, обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе для получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Нижняя возрастная граница респондентов определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, верхняя (74 года) — с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях и Минске по выборочному методу и охватывает 0,6% домашних хозяйств с последующим распространением итогов на все население в обследуемом возрасте.

По данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября составил 0,2% и по сравнению с 1 октября 2020 года не изменился.

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