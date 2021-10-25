Режиссера Александра Рогожкина похоронят в Петербурге

Стало известно место, где будет похоронен советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор, искусствовед, народный артист Российской Федерации Александр Рогожкин.

Он ушел из жизни на своей родине — в городе на Неве — 23 октября после продолжительной болезни. Как стало известно сегодня мастера, снявшего сагу про «Особенности национальной…» охоты, рыбалки, охоты в зимний период, политики и многие другие фильмы, похоронят 28 октября на Богословском кладбище Северной столицы.

«Молодой искусствовед Рогожкин пришел на «Ленфильм» в 1974-м с Ленинградского телевидения. Три года работал художником-декоратором. А в 1982-м окончил ВГИК», — вспоминают на киностудии, отмечая, что его киноработы «сразу же полюбили и запомнили зрители: «Ради нескольких строчек…», «Золотая пуговица», «Мисс миллионерша», «Караул», «Третья планета», «Чекист», «Жизнь с идиотом», «Акт».

Однако отдельной страницей в его кинобиографии стали первые части «Особенностей…», после выхода которых «популярность Рогожкина достигла небывалых высот. Однако, как отмечают на «Ленфильме», «в «золотой фонд» современного кино вошли его фильмы «Кукушка», «Блокпост», «Перегон».

Церемония прощания начнется в 13:00. Сбор на площадке перед Церковью Иоанна Богослова.

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