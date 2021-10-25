Сопредседатель немецких «зеленых»: надо усилить санкции против Лукашенко, который «использует людей для ведения гибридной войны»

По мнению одного из лидеров немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберта Хабека, необходимо распределять прибывающих с территории Беларуси нелегальных мигрантов по всей территории Евросоюза.

Политик считает, что объединенная Европа должна поддержать в урегулировании данного кризиса правительство Польши несмотря на то, что Варшава до сих пор отказывалась принимать въезжающих со стороны Беларуси беженцев.

Как заявил политик в интервью Frankfurter Sonntagszeitung, Запад должен ужесточить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, которого ЕС обвиняет в «гибридной войне» с использованием мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана.

«Лукашенко использует людей для ведения гибридной войны», — указал он далее. Хабек считает, что целью Минска является принуждение ЕС к смягчению санкций, но европейцам «не следует поддаваться на подобный шантаж».

В частности, необходимо принять меры для запрета авиарейсов в Минск, на которых в Беларусь прибывают мигранты из ближневосточных стран, отметил представитель «зеленых».

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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