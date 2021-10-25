Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности приступила к работе на БелАЭС

Эксперты МАГАТЭ 25 октября приступили к работе на Белорусской АЭС в рамках повторной миссии по эксплуатационной безопасности (Pre-OSART), сообщает пресс-служба атомной станции.

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«В рамках оценки выполнения белорусской стороной ранее выданных МАГАТЭ рекомендаций и предложений по вопросам эксплуатационной безопасности экспертная группа изучит соответствующие материалы, а также посетит технологические объекты станции», — отметили на АЭС.

Оценка будет вестись по таким направлениям, как ввод в эксплуатацию, эксплуатация, обмен опытом эксплуатации, техническое обслуживание, техническая поддержка, обучение и квалификация, радиационная защита, химия, лидерство и управление безопасностью, а также управление авариями, аварийное планирование и реагирование.

Глава команды экспертов Юрий Мартыненко, как заявили в пресс-службе БелАЭС, перед началом работы миссии поблагодарил белорусскую сторону за сотрудничество. «Мы видим это приглашение как индикатор приверженности ваших регулирующих органов и Белорусской АЭС достижению высочайших уровней по всем видам безопасности в сфере ядерной энергетики», — сказал он.

Ранее пресс-служба Министерства энергетики сообщала, что повторная миссия Pre-OSART на БелАЭС пройдет 25—29 октября. Команда экспертов, куда вошли представители Армении, Бельгии, Великобритании, России, Украины и Франции, намерена оценить ход выполнения рекомендаций и предложений, выработанных в 2019 году в процессе рассмотрения вопросов эксплуатационной безопасности первого энергоблока БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает инжиниринговая компания «АСЭ», которая является головной организацией инжинирингового дивизиона российской госкорпорации «Росатом».

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную — коммерческую — эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока.

Готовность второго блока составляет 90%. Его физический пуск запланирован на этот год, ввод в эксплуатацию — на следующий. Ядерное топливо для второго блока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля.