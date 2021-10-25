Общий долг минчан по «жировкам» составляет 9,4 млн рублей

На 1 октября в Минске долги за жилищно-коммунальные услуги накопились на 59 тыс. лицевых счетов, общая сумма 9,4 млн рублей, сообщила пресс-служба Мингорисполкома. Вопрос оплаты ЖКУ обсужден 25 октября на оперативном совещании в исполкоме.

Как заявил директор Центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бардович, с неплательщиками «идут мероприятия».

Он напомнил, что оплата ЖКУ должна осуществляться до 25-го числа каждого месяца. В случае неоплаты возможны «различные варианты решения вопроса: от приостановления предоставления жилищно-коммунальных услуг, заканчивая выселением злостных неплательщиков из занимаемого ими помещения».

Бардович также сообщил, что за арендное жилье «люди в принципе платят». «Есть плательщики, которые оплачивают его плохо. Задолженность есть и более шести месяцев. По таким администрации района ведут процесс по выселению из арендного жилья», — сказал он.

По данным пресс-службы горисполкома, всего на 1 октября в столице было открыто 816 тыс. лицевых счетов квартир. Таким образом, доля неплательщиков составляет около 7%.