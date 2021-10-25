Беларусь окутают туманы
По прогнозам синоптиков, в ближайшие вторник-четверг (ночью и утром) на территории страны сгустится туман.
Спасатели просят в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
Автомобилистам рекомендуется:
- при движении в тумане на авто следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- увеличить обычную дистанцию, снизить скорость;
- избегать внезапных торможений.