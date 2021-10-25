Глава МИД Украины: из-за действий Лукашенко Беларусь на многие годы сошла с европейского пути

Из-за действий Александра Лукашенко Беларусь «на многие годы сошла с европейского пути». Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской колонке, опубликованной 25 октября в интернет-издании «Левый берег».

О Беларуси чиновник упоминает в ходе рассуждений о различии путей развития стран — участниц программы Евросоюза «Восточное партнерство».

«Дискуссии о необходимости выделить Украину, Грузию и Молдову в рамках Восточного партнерства шли давно, — написал глава украинского МИД. — Дело в том, что остальные участники инициативы — Азербайджан, Беларусь и Армения — никогда не декларировали цели вступления в ЕС и не имеют соглашений об ассоциации с Евросоюзом».

«В Киеве, Кишиневе и Тбилиси давно назрело понимание, что ЕС не может относиться к нам так же, как к другим участникам Восточного партнерства. Не потому, что они чем-то хуже нас, а просто потому, что мы движемся по разным траекториям», — подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Брюссель закладывал в Восточное партнерство идею «привлечения всех шестерых восточных партнеров ЕС в европейское пространство средствами «мягкой силы» и совместных инициатив и проектов», однако «силы истории оказались сильнее и разрушительнее».

«В предыдущие два года некоторые трещины в Восточном партнерстве превратились в пропасть. Армения и Азербайджан прошли через новую кровопролитную войну, а Беларусь упала в объятия России и на многие годы сошла с европейского пути вследствие действий Александра Лукашенко. Впоследствии он даже заявил о выходе Беларуси из Восточного партнерства. Мы очень разочарованы таким решением белорусских властей. Безусловно, этот шаг противоречит интересам народа Беларуси и повлияет на дальнейшую изоляцию этой страны», — считает глава украинского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Кулеба убежден, что развитие «Ассоциированного трио» — формата взаимодействия между Украиной, Грузией и Молдовой с ЕС — должно быть «в центре долгосрочной европейской стратегии в отношении Беларуси». Такой стратегии, по его мнению, у Евросоюза «никогда не было». «Беларусь потому и упала в объятия России, поскольку Москва в отличие от Брюсселя всегда имела такую долгосрочную стратегию», — отметил чиновник.

«Ассоциированное трио» и «Люблинский треугольник» (трехсторонний формат сотрудничества Украины, Польши и Литвы. — БелаПАН.) — это два инструмента такой долгосрочной стратегии. Мы готовы помочь ЕС не только разработать, но и воплощать ее. Украина выступает за сохранение доступа белорусского гражданского общества к мероприятиям и проектам Восточного партнерства», — подытожил глава украинского МИД.

Программа ЕС «Восточное партнерство» появилась в 2009 году с целью укрепления и углубления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и странами-партнерами Восточной Европы и Южного Кавказа: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

В связи с очередным пакетом санкций Евросоюза 28 июня МИД Беларуси среди прочего объявил главе представительства ЕС Дирку Шубелю о приостановлении участия страны в Восточном партнерстве. Дипломату предложили выехать в Брюссель для консультаций, вскоре после этого Шубель покинул Беларусь.

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