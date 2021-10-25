Биржа: доллар и евро упали на первых торгах недели
Американская и европейская валюты сдали позиции по итогам торгов на БВФБ в понедельник, 25 октября.
Доллар упал на 0,0088 пункта — 2,4211 белорусского рубля, а евро на 0,0074 пункта — 2,8194 белорусского рубля.
Российский рубль вырос на 0,0184 пункта — 3,4491 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
Читайте также:
Гуцериев продал «Паритетбанк» Исмаилову ЕАБР: вероятность сохранения по итогам года в Беларуси инфляции около 10% возросла ДФР открыл 30 уголовных дел за выплату зарплаты «в конвертах»