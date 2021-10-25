Биржа: доллар и евро упали на первых торгах недели

/ Экономика
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Американская и европейская валюты сдали позиции по итогам торгов на БВФБ в понедельник, 25 октября.

Доллар упал на 0,0088 пункта — 2,4211 белорусского рубля, а евро на 0,0074 пункта — 2,8194 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0184 пункта — 3,4491 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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