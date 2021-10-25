В Беларуси за сутки зарегистрировано 1997 новых случаев COVID-19

В Беларуси за последние сутки официально зарегистрировано 1997 новых случаев COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 1493 человека.

24 октября было зафиксировано 2044 новых случая коронавируса, 23 октября — 2079, 22-го — 2082, 21 октября — 2097 (суточный рекорд заболеваемости), 20-го — 2076, 19-го — 1913, 18-го — 1956, 17-го — 1981, 16-го — 2068, 15-го — 2073.

С начала пандемии в стране зарегистрирован 588 231 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 560 343 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4530 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 25 761 тест на коронавирус, что в 1,6 раза меньше, чем днем ранее (42 213). Всего в стране проведено 9 403 213 тестов.