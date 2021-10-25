Информационная продукция портала ЕХ-PRЕSS.ВY признана экстремистскими материалами

По заявлению прокуратуры Борисовского района информационная продукция интернет-ресурса ЕХ-PRЕSS.ВY признана экстремистскими материалами, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Фото: ex-press.by

Кроме того, по заявлению прокуратуры Шарковщинского района информационная продукция сообщества в мессенджере Telegram «Шарковщина» признана экстремистскими материалами.

Популярный региональный сайт ЕХ-PRЕSS.ВY публикует в основном новости Борисова и Жодино. Как утверждают в редакции, среднее число посетителей сайта составляет около 100 тыс. в сутки.

ЕХ-PRЕSS.ВY был создан коллективом закрытой властями в 2005 году негосударственной газеты «Курьер из Борисова». 6 августа сайт заблокировали на территории Беларуси решением Министерства информации.