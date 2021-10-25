В США умер исполнитель роли Гантера из сериала «Друзья» Джеймс Тайлер

Актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в сериале «Друзья», скончался от рака простаты. Об этом стало известно в воскресенье, 24 октября.

Фото: Global Look Press

В последнее время болезнь достигла четвертой стадии, сообщают в People .

Тайлер также снялся в таких популярных шоу, как «Сабрина — маленькая ведьма», «Клиника» и «Эпизоды», где Мэтт ЛеБлан, исполнитель роли Джоуи в «Друзьях», играл самого себя.

«Друзья» успешно шли в разных странах мира, включая Беларусь, с 1994 по 2004 год. Всего вышло 236 эпизодов.