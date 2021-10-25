Госконтроль выявил массовые нарушения в формировании розничных цен

Комитет госконтроля выявил нарушения в формировании розничных цен на ряд товаров в каждом четвертом проверенном в январе—сентябре текущего года торговом объекте. Как сообщила пресс-служба КГК, нарушения зафиксированы в 494 из 2044 объектов.

Так, в ходе мониторинга цен в столичных торговых объектах крупных ретейлеров выявлено завышение торговой надбавки при установлении цены на ряд продуктов питания, в том числе на свежие огурцы, томаты, яблоки — на 19,5—25 процентных пунктов, свинину – на 4 процентных пункта.

В Гомельской области в двух магазинах одной коммерческой структуры торговая надбавка на сахар составляла 29,5% вместо установленной законодательством в 15%; на рис — 61,5%, овсяные хлопья — 72%, пшено — 90%, макаронные изделия — 57% (вместо 30%); подсолнечное масло — 33—42% (вместо 25%); бедро цыпленка-бройлера — 28,3%, тушку цыпленка-бройлера — 50% (вместо 20%).

В Толочинском районе (Витебская область) в торговом павильоне одного из индивидуальных предпринимателей при формировании розничных цен на вареные колбасы, сардельки и сосиски из мяса цыплят-бройлеров применялась торговая надбавка 40% при установленном максимуме 20%, на сметану — 20% (15%).

В КГК отметили, что «некоторые субъекты хозяйствования пытаются обойти требования законодательства посредством установления более высоких цен на якобы новые виды изделий». Так, добавление к наименованию продукции одного слова повлекло разницу отпускной цены тушки цыпленка-бройлера до 15 процентных пунктов.

«С целью исключения подобных фактов Комитет госконтроля направил в Совет министров предложения о принятии мер реагирования, а также о внесении соответствующих изменений в законодательство», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок выявлены и другие нарушения: отсутствие в продаже товаров, предусмотренных ассортиментными перечнями; нарушение санитарно-эпидемиологических норм, требований технических регламентов и т.д.

По результатам проверок субъектам хозяйствования направлено 895 рекомендаций об устранении нарушений, 49 организаций оштрафованы на 4,8 млн рублей, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 566 человек.

Комитет госконтроля также сообщает, что на рынке нет дефицита продовольствия. «Как правило, перебои с поставками отдельных видов товаров обусловлены ненадлежащей организацией работы со стороны производителей и субъектов торговли», — заметили в КГК.

По данным статистики, в Беларуси розничный товарооборот в январе—сентябре текущего года составил 43,6 млрд рублей, или на 0,7% больше уровня соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах, товарооборот общественного питания — 2,3 млрд рублей (+16,5%).