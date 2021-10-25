За выходные дни страны ЕС не впустили на свою территорию 1154 нелегальных мигранта со стороны Беларуси
За минувшие выходные дни страны Европейского союза не впустили на свою территорию 1154 мигранта, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.
Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 23 и 24 октября было зафиксировано соответственно 373 и 508 попыток незаконного пересечения границы с белорусской территории. В субботу никого не задержали, в воскресенье были задержаны 19 иностранцев: граждане Сирии (13), Ирака (5), Палестинской автономии (1), передает БелаПАН.
Всего в октябре было предпринято более 13 тысяч попыток нелегально попасть в Польшу из Беларуси, с начала года — около 25 тысяч.
В выходные дни за пособничество незаконной миграции в Польше задержали семь человек: четырех граждан Ирака, гражданина Германии иракского происхождения, гражданина Нидерландов и гражданина Сирии.
Польская погранслужба также сообщила, что в выходные были предприняты две попытки силового преодоления границы: «Агрессивные группы (около 60 и 70 человек) забрасывали камнями и палками сотрудников пограничной службы и солдат Вооруженных сил Польши. Двое солдат были госпитализированы. Обе попытки прорваться в Польшу были пресечены».
Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что в субботу в страну не впустили 183 мигранта со стороны Беларуси, в воскресенье — 67. Число нелегалов, пытавшихся попасть в Литву в субботу, стало одним из самых больших с начала августа, когда пограничники получили право возвращать мигрантов на белорусскую территорию.
Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что в субботу, 23 октября, были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 19 мигрантами, в воскресенье — 23. Никого не задержали.
С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1903 нелегальных мигранта. За это же время 50 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 402 иностранца, которые незаконно пересекли границу.
Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.