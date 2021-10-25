Погранслужба Польши: Белорусские солдаты резали проволоку на границе и помогали мигрантам

Около 60 мигрантов попытались прорваться через белорусско-польскую границу вечером 24 октября. Двое польских солдат были госпитализированы. Среди форсировавших границу польские офицеры узнали белорусских солдат в штатском.

Источник: TVP

Пресс-секретарь польской Пограничной службы Анна Михальска сообщила, что иностранцы были настроены агрессивно.

«Они использовали палки и бросали камни в офицеров пограничной службы и солдат Войска Польского. Одного из солдат ударили по лицу веткой, другому попал в лицо камень. Их пришлось доставить в больницу в Белостоке», — цитирует Михальску onet.pl .

«Среди форсировавших границу польские офицеры узнали белорусских солдат в штатском, которые, в том числе ножницами, резали проволоку», — сказала пресс-секретарь.