Погранслужба Польши: Белорусские солдаты резали проволоку на границе и помогали мигрантам

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Около 60 мигрантов попытались прорваться через белорусско-польскую границу вечером 24 октября. Двое польских солдат были госпитализированы. Среди форсировавших границу польские офицеры узнали белорусских солдат в штатском.

Источник: TVP

Пресс-секретарь польской Пограничной службы Анна Михальска сообщила, что иностранцы были настроены агрессивно.

«Они использовали палки и бросали камни в офицеров пограничной службы и солдат Войска Польского. Одного из солдат ударили по лицу веткой, другому попал в лицо камень. Их пришлось доставить в больницу в Белостоке», — цитирует Михальску onet.pl.

«Среди форсировавших границу польские офицеры узнали белорусских солдат в штатском, которые, в том числе ножницами, резали проволоку», — сказала пресс-секретарь.
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Тэги: Беларусь-Польша-граница нелегальные мигранты Персона: Анна Михальска

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