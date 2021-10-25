Двух польских военных госпитализировали из-за атаки мигрантов с территории Беларуси

Вечером 24 октября около 60 мигрантов пытались прорваться через белорусско-польскую границу возле местечка Уснаж-Горна. Двое польских солдат были госпитализированы.

Фото: Polska Agencja Prasowa

О происшествии сообщила пресс-секретарь польской Пограничной службы Анна Михальска, передает onet.pl .

По ее словам, группа мигрантов, которая насчитывала около 60 человек пробовала прорваться через границу в Польшу. Люди были настроены агрессивно. Среди них были люди, которые в последнее время находились в лагере на белорусско-польской границе.

«Иностранцы использовали палки и бросали камни в офицеров пограничной службы и солдат Войска Польского. Одного из солдат ударили по лицу веткой, другому попал в лицо камень. Их пришлось доставить в больницу в Белостоке. Их жизни ничего не угрожает. Они уже выписаны из больницы», — сообщила Михальска.

Также она добавила, что еще несколько пограничников получили легкие травмы, но медицинская помощь им не понадобилась.

Она также напомнила, что в минувшую субботу в данной местности группа иностранцев, которая состояла из 70 человек, также пыталась прорваться в Польшу.