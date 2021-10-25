Суд приговорил техника-программиста из Сеницы к двум годам колонии за оскорбление президента

Техник-программист из Сеницы (Минский район) Олег Гармазинский осужден на два года лишения свободы в колонии общего режима. Судом Минского района он признан виновным в оскорблении президента (ст. 368 Уголовного кодекса), сообщает правозащитный сайт sрring96.оrg.

Дело рассмотрел судья Алексей Кропачев.

Гармазинский был задержан 24 июня в Столбцовском районе (Минская область) и помещен на трое суток в изолятор временного содержания. Затем его отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее Гармазинский не привлекался к уголовной ответственности. Женат, у него совершеннолетний ребенок.

Из материалов обвинения следует, что Гармазинский 18 ноября 2020 года, 18 января и 23 марта 2021 года с помощью интернета и мобильного телефона в телеграм-канале, который позднее был признан экстремистским, разместил несколько оскорбительных сообщений с негативной оценкой Александра Лукашенко. Одно из них касалось ситуации с чемпионатом мира по хоккею.

Гособвинитель попросил наказать обвиняемого двумя годами лишения свободы в колонии общего режима. Судья согласился с этим, и осужденный был взят под стражу в зале суда. Мобильный телефон Гармазинского изъят в доход государства как средство совершения преступления.