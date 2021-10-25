ЕАБР: Западные санкции пока не оказывают значимого воздействия на белорусскую промышленность

Динамика белорусской промышленности указывает на то, что ограничения ряда западных стран пока не оказывают значимого воздействия на производство, говорится в еженедельном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Аналитики отмечают, что рост промышленного производства сохраняется — годовой показатель 2,3% в сентябре после 3,7 и 2,7% в августе и июле соответственно, передает БелаПАН.

Они напоминают, что белорусская экономика за девять месяцев 2021 года в годовом выражении увеличилась на 2,7% (плюс 3% за январь—август). «В сентябре годовой рост ВВП оставался ниже 1%, главным образом из-за сокращения на 13,7% сельскохозяйственного производства. Сильная динамика остается в секторе информации и связи, валовая добавленная стоимость которого за девять месяцев увеличилась на 9,6%. Сдержанную динамику демонстрируют инвестиции (минус 9,1% в сентябре) и оборот розничной торговли (плюс 1,7%). В первом случае это может являться следствием повышенной неопределенности, в то время как на потребление товаров влияет замедление роста доходов населения и, возможно, очередная волна пандемии», — предполагают аналитики банка.

Как отмечено в октябрьском обзоре ЕАБР, «экономические настроения предприятий промышленности в сентябре улучшились». «Индекс экономических настроений в отрасли, рассчитываемый Национальным банком, увеличился на 1,9 п.п. и составил 5,3%. По нашим расчетам на основе данных Нацбанка, в сентябре несколько улучшились скорректированные на сезонность балансы ответов предприятий относительно текущих и ожидаемых объемов производства, а также объема заказов. В свою очередь, экономические настроения в торговле, строительстве и на транспорте остаются сдержанными. В базовом сценарии мы ожидаем рост ВВП по итогам 2021 года на 2,5%», — замечают эксперты.

В 2022 году ЕАБР прогнозирует увеличение ВВП Беларуси на 0,4%. В июльском релизе банк оценивал динамику отечественной экономики в следующем году как близкую к нулю.

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