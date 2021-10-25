Двое мужчин погибли при пожаре дома в Толочинском районе

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Неосторожное обращение с огнем привело к двум жертвам пожара в Толочинском районе, сообщили в областном управлении МЧС.

Фото: МЧС

Сообщение о пожаре дома в деревне Речки поступило сегодня в 00:38. Открытым пламенем горела кровля деревянного дома. В момент возникновения пожара внутри находились хозяин недвижимости и пришедший к нему в гости приятель. Во время тушения работники МЧС под слоем обрушившихся конструкций сначала обнаружили труп владельца дома. Позже еще одно обгоревшее тело человека, личность которого устанавливается.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество.
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Тэги: МЧС гибель на пожаре Город: Толочин

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