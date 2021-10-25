Прибывших на срочную службу новобранцев отправят на двухнедельную изоляцию

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25 октября началась отправка граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Фото: Минобороны

В первый день в войска направлено около тысячи призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72-го Объединенного учебного центра и Минской военной комендатуры.

Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в октябре—ноябре планируется направить около 10 тыс. человек, для прохождения службы в резерве — около 200 человек.

Призыв на срочную военную службу в августе—ноябре осуществляется в соответствии с указом от 20 июля 2021 года № 277. Согласно законодательству вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежит около 60 тыс. молодых людей.

Начавшаяся сегодня отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны продлится: в Вооруженные силы — по 5 ноября, другие войска и воинские формирования — по 30 ноября.

«В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране на областных и Минском городском сборных пунктах совместно с органами здравоохранения проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции среди новобранцев, — сообщает Минобороны. — Прибыв к месту службы, все новое пополнение пройдет двухнедельную изоляцию».

Присягу призывники примут 20 ноября.
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Тэги: призыв в армию Минобороны

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