В Студенческой деревне построят 20-этажное общежитие БГУИР

До 2024 года в Минске запланировано возвести четыре новых общежития для учреждений высшего образования. Места для них были уже определены, а теперь появились и первые визуализации.

Известно, что на свободном участке вблизи пересечения ул. Семашко и проезда Каролинского разместится общежитие сразу для двух университетов — БГМУ и БГУИР, сообщает агентства «Минск-Новости» . Фактически объект будет представлять собой два корпуса, объединенных пристройкой. 11-этажная часть для медуниверситета рассчитана на 500 мест, 20-этажная часть для университета информатики и радиоэлектроники — на 530 мест, 2-этажная пристройка также будет принадлежать БГУИР.

Здание БГМУ включает в себя 10 жилых этажей, первый уровень — общественного назначения. Общежитие блочного типа, в каждом блоке по две комнаты, рассчитанные на 3 и 5 человек, собственная кухня и санузел. Есть блок для проживания лиц с физическими ограничениями. На этажах предусмотрены помещения для групповых занятий, комната психолога.

Отличие здания БГУИР лишь в том, что жилые комнаты рассчитаны для проживания по 3, 4, 5 человек. Здесь будет 19 жилых этажей и один — общественного назначения. В пристраиваемой части корпуса расположатся тренажерный и актовый залы, комнаты для переговоров, буфет.

В районе пересечения пр. Победителей — ул. Радужной вырастет здание на 700 мест для Белорусского государственного университета физической культуры. Между жилым комплексом «Магистр» и учебным корпусом № 15 БНТУ построят еще два объекта. Первый рассчитан на проживание 1030 студентов БНТУ. Второй — аналогичной вместимости — для БГТУ.