В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона

Колумбийские силовики задержали наркоторговца и лидера крупнейшей группировки «Клан Залива» Диро Антонио Усугу, сообщает Би-би-си.

Фото: UPG

Отмечается, что о захвате преступника, более известного как Отониэль, объявил в телевыступлении президент Колумбии Иван Дуке Маркес.

Задержать 50-летнего наркобарона удалось в сельском районе на северо-западе Колумбии, неподалеку от границы с Панамой. В спецоперации участвовали 500 военных и полицейских при поддержке 22 вертолетов.

«Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке. Его можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х», – подчеркнул глава государства.

Все предыдущие попытки поймать Усугу не увенчались успехом. Власти предлагали 800 тысяч долларов вознаграждения за информацию о его местонахождении.

Не исключено, что правительство Колумбии экстрадирует Усугу в США. Ранее американские власти предлагали пять миллионов долларов за его голову.