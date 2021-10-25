В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона
Колумбийские силовики задержали наркоторговца и лидера крупнейшей группировки «Клан Залива» Диро Антонио Усугу, сообщает Би-би-си.
Отмечается, что о захвате преступника, более известного как Отониэль,
Задержать 50-летнего наркобарона удалось в сельском районе на северо-западе Колумбии, неподалеку от границы с Панамой. В спецоперации участвовали 500 военных и полицейских при поддержке 22 вертолетов.
«Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке. Его можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х», – подчеркнул глава государства.
Все предыдущие попытки поймать Усугу не увенчались успехом. Власти предлагали 800 тысяч долларов вознаграждения за информацию о его местонахождении.
Не исключено, что правительство Колумбии экстрадирует Усугу в США. Ранее американские власти предлагали пять миллионов долларов за его голову.